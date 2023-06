Beim Turnier in Schönhausen treten von Freitag bis Sonntag Spring- und Dressurreiter an. Der Reitverein „Fürst Bismarck“ hat gutes Pferdesport-Programm vorbereitet.

Ein ganzes Wochenende mit Reitsport in Schönhausen

Pferde und Reiter bereiten sich in Schönhausen auf das Turnier vor.

Schönhausen - Am Wochenende steht Schönhausen ganz im Zeichen des Spring- und Dressurturniers. Nachdem der Reiterverein „Fürst Bismarck“ schon Reitplätze und Longierzirkel vorbereitet hatte, war am vergangenen Mittwoch der nächste große Arbeitseinsatz an der Reihe. Nun ist auch für die Dressurreiter der Platz präpariert. Lisa Hellmuth vom Reiterverein freut sich: „Der Arbeitseinsatz lief gut. Der Parcours steht, das Dressurviereck ist hergerichtet. Es ist alles schick gemacht für Reiter, Pferde und Zuschauer.“ Springplatz und die zugehörige Fläche zum Abreiten, Hindernisparcours – für die Freunde des Reitsports wurde viel getan, trotz Trockenheit sozusagen alles „im grünen Bereich“ zu halten. Bei allem Aufwand für den Sport achten die Reiter auf das Wohl

der „vierbeinigen Sportler“. Genug Platz, Wasser und Futter, wer reitet, kümmert sich genauso um die Pferde. Die Turnier-Vorbereiter haben an Hinweisschilder zum Erreichen des Platzes gedacht.