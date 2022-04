Ein neues Auto und Gerätehaus mitten in der Corona-Zeit

Das sind die Kameraden, die für langjährige Mitgliedschaft in der Wuster Feuerwehr geehrt worden sind. Glückwünsche gab es von Bürgermeisterin Steffi Friedebold und Gemeindewehrleiter Uwe Engel.

Wust - Am 12. Juni wurde das neue Gerätehaus übergeben, die Einweihung fand im September mit vielen Gästen statt und am 13. November ist das neue Hilfteleistungslöschfahrzeug eingetroffen. Also ein überaus freudiges und ereignisreiches Jahr.