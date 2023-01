Einen Arbeitsplatz mit einem Blick aus dem Fenster hat Geschäftsführer Detlef Leppin jetzt in der neuen Geschäftsstelle der Ha W Ge in der Neustädter Straße in Havelberg.

Havelberg - Die Ha W Ge ist umgezogen. Mit allem, was zur Verwaltung der immerhin 620 Wohnungen in Havelberg und Schönhausen, die in ihrem Besitz sind, gehört.

Die neue Geschäftsstelle befindet sich seit Jahresbeginn in der Neustädter Straße 12. Oder besser: in dem Haus, in dem ganz früher einmal Frau Dr. Mann ihre Arztpraxis hatte und danach unter anderem eine Fahrschule hier eingezogen war.

2012 die Chance genutzt

2021 stand das Haus leer und wurde von einem Insolvenzverwalter zum Verkauf angeboten. „Da haben wir nicht lange überlegt und zugeschlagen“, berichtet Detlef Leppin, der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft. Womit die Ha W Ge nun das gesamte Gebäude in der Neustädter Straße 12 als ihr Eigentum bezeichnen kann.

Im Untergeschoss sind die Büroräume zu finden, eine Ebene darüber ein kleiner und ein großer Versammlungsraum. Im Kellerbereich sind unter anderem Lagerräume und das Archiv sowie eine Werkstatt für die technischen Mitarbeiter eingerichtet worden. Darüber hinaus stehen nagelneue sanitäre Bereiche für Frauen und für Männer zur Verfügung.

Jetzt befindet sich alles unter einem Dach

„Der Vorteil für uns ist: Jetzt haben wir alles unter einem Dach“, freut sich Detlef Leppin, „was im Birkenweg nicht möglich war.“ Auch ein großer Versammlungsraum fehlte bisher völlig. In dem großen auf der mittleren Ebene finden bis zu 40 Personen Platz, womit zum Beispiel für Mitgliederversammlungen in Havelberg nicht mehr nach einer dafür geeigneten Möglichkeit gesucht werden muss.

„Wir haben das hier in unserem neuen Geschäftshaus alles ganz gut gelöst“, findet der Geschäftsführer. „Alles zeigt sich modern, freundlich und ordentlich und sollte somit auf jeden Besucher einladend wirken.“

Allerdings erforderte es einen ganzen Schwung an Arbeit, um aus dem Haus das zu machen, was es jetzt ist. Und nicht nur das. „Wir mussten in die Herrichtung der Räumlichkeiten auch einen ganzen Batzen Geld reinstecken“, sagt Detlef Leppin. „Doch am Ende hat sich der ganze Aufwand gelohnt“, findet er.

Das neue Geschäftshaus der Ha W Ge in der Neustädter Straße. Die bisherige Geschäftsstelle im Birkenweg 10 soll nun wieder als Wohnung genutzt werden. Was sie früher auch schon einmal war. Foto: Dieter Haase

Zugleich hätten all diese notwendigen Tätigkeiten auch einen großen Zeitraum des Jahres 2022 eingenommen. Trotzdem wurde über eine halbe Million Euro in eine weitere Baumaßnahme investiert: den Balkonanbau im Franz-Mehring-Viertel 10 bis 14. Hier sind für 36 Wohnungen Balkone geschaffen worden. Um die Baugenehmigung dafür zu bekommen, musste die Ha W Ge allerdings einige Grundstücksflächen kaufen beziehungsweise tauschen. „Ansonsten wäre das alles schon im Herbst fertig gewesen. So jedoch blieben noch einige kleinere Restarbeiten übrig, die derzeit erledigt werden“, so Detlef Leppin. Die Mieter in den zwei Wohnblocks der Ha W Ge im Franz-Mehring-Viertel können sich somit über insgesamt 47 neu geschaffene Balkone und damit über eine höhere Wohnqualität freuen.

Weitere Aufzüge für die Neustädter Straße

Und welche Pläne gibt es für das gerade begonnene Jahr 2023? „Die Wohnblock-Eingänge 5 bis 8 in der Neustädter Straße erhalten Personenaufzüge“, ist zu erfahren. „So wie es bereits 2021 mit den Eingängen 9 bis 11 geschen ist.“ Im März sollen die Arbeiten beginnen. Als einen Grund für die Eile nennt der Geschäftsführer hauptsächlich die Preissteigerungen für nahezu alle Positionen des Aufzug-Anbaus. „Gegenüber vor zwei Jahren hat sich alles um 20 Prozent verteuert. Geld, das erst einmal zur Verfügung stehen muss. Aber das schaffen wir auch noch. Dann sind die wichtigsten Vorhaben erst einmal erledigt.“

Für Reparaturen und Wohnungsumgestaltungen sind zudem über 500000 Euro eingeplant.