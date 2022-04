Ein neues Heim für Hortkinder in Schönhausen

Hell und freundlich präsentieren sich die frisch sanierten Hort-Räume in Schönhausen, in jedem dominiert eine bestimmte Farbe. Vor Kurzem ließ die Verwaltung auch die Spielgeräte auf dem Hof komplettieren.

Dieses Klettergerüst wurde mit Hilfe von Fördergeld von der Verbandsgemeinde angeschafft und erst vor kurzem auf dem Hof der ehemaligen Tagesstätte in Betrieb genommen. Links ist das nun leerstehende Gebäude des ehemaligen Kindergartens zu sehen.

Schönhausen - Grün gehalten ist der Raum, in welchem Andrea Lyhme ihre Hortgruppe betreut. Es riecht hier noch nach frischen Möbeln und Farbe. Grün sind auch die bequemen Stühle aus Kunststoff, auf welche Erzieherinnen und Hortkinder so lange warten mussten. Denn es gab Lieferschwierigkeiten, sodass der Einzug in die komplett umgebaute Einrichtung erst nach den Herbstferien erfolgen konnte.