Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Nach acht Tagen schadenbedingter Schließung der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Havelberg ist der Betrieb am ittwoch wieder aufgenommen worden: übergangsweise in der ehemaligen Havelberger Stadtschule in der Schulstraße auf der Stadtinsel. „Nachdem wir am Dienstagnachmittag erfahren haben, dass der Landkreis die Betriebserlaubnis für dieses Haus erteilt hat, sind von unserem Team gleich die Eltern angerufen und darüber informiert worden“, erzählt die Kita-Leiterin Kerstin Hamann.