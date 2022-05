Ein Restaurant auf der Havel in Havelberg

Die Gastronomie in Havelberg bekommt ein neues Angebot. Eines, das es in der Stadt bisher noch nicht gegeben hat. Und das auch im Umkreis nicht oft zu finden ist.

In der vergangenen Woche ist die zu einem Restaurantschiff umgebaute „Hoffnung“ auf der Havelberger Kiebitzberg-Werft zu Wasser gelassen worden.

Havelberg - Im kleinen Dorf Molkenberg gibt es das Restaurantschiff „Klapperstorch“, in Tangermünde die Schiffsgaststätte „Störtebeker“. In gut drei Wochen werden in Havelberg auf dem Restaurantschiff „Hoffnung“ Gäste erwartet.