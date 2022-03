Ein „Wald“ steht jetzt im Havelberger Haus der Flüsse

Klaus Heidrich, Vorsitzender des Fördervereins „Naturschutz im Elb-Havel-Winkel“, studiert zusammen mit Jella Schnirch, Mitarbeiterin im Haus der Flüsse, die an den Rückseiten von „Bäumen“ angebrachten Informationstafeln.

Havelberg - Ein „Wilder Wald am großen Fluss“ lässt sich seit Wochenbeginn mitten im Haus der Flüsse in Havelberg entdecken. Wer sich einmal in diesem Wald aufhalten möchte, hat dazu immer von Dienstag bis Sonntag die Gelegenheit.