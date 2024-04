Am Dienstag hat eine Fräsmaschine in der Uferstraße in Havelberg den ganzen Tag lang ihre Arbeit verrichtet.

Havelberg. - Abgefräst worden ist am Dienstag in Havelberg die rechte Fahrspur der Uferstraße, von der Sandauer Brücke aus gesehen. Damit ist nun die andere Fahrspur die einzige, über die der laufende Verkehr fließen kann. Wie bisher den ganzen Tag und die ganze Nacht lang per Ampelregelung. In dem abgefrästen Stück, das gleich hinter der Sandauer Brücke beginnt und bis in Höhe Rossmann geht, sollen nun erst einmal neue Versorgungsleitungen verlegt und Anschlüsse zu der Bebauung hier geschaffen werden, was einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte.