Besonders eindrucksvoll ist der Sarg von Hans Katt, welcher 1684 verstarb. Sein Epitaph steht in der Wuster Kirche rechts vorm Altar.

Wust - Die Gruft an der Ostseite der Wuster Kirche ist wohl deutschlandweit bekannt: Hier steht abseits an der Wand der Sarg des Hans Herrmann von Katte, des 1730 hingerichteten Freundes vom damaligen Kronprinzen und späteren König Friedrich II. Der Dichter Theodor Fontane hat dem Hingerichteten in seinen „Wanderungen durch die Mark“ ein Denkmal gesetzt.