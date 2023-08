Die Dom-Hospital-Stiftung in Havelberg organisiert mit einer Kaffeetafel in der Stadtkirche einen besonderen Treff. Senioren, Pfarrer und Bürgermeister sind dabei.

Die Dom-Hospital-Stiftung in Havelberg reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Alljährlich wird ein besonderer Treff für Senioren der Altstadtinsel organisiert. Das Gespräch mit Bürgermeister Mathias Bölt und Pfarrer Teja Begrich in der Stadtkirche ist ein guter Treffpunkt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Die Stadtkirche St. Laurentius war zum Ort der Begegnung geworden, als die Havelberger Dom-Hospital-Stiftung zum Kaffeetrinken für Senioren einlud. Ältere Bewohner der Altstadtinsel, aus der Weinbergstraße sowie dem Bischofsberg freuten sich über einen kurzweiligen Nachmittag. Die Dom-Hospital-Stiftung ist in Sachsen-Anhalt eine der ältesten und kleinsten Stiftungen, die Anfänge reichen bis in das 16. Jahrhundert zurück. Sie kümmert sich um die Förderung christlicher Belange für ältere Menschen. Laut Satzung gehören dem Vorstand bestimmte Personen aus dem Stadtleben an. Dies sind unter anderem der jeweilige Pfarrer am Dom, die Geschäftsführer der Anstalt der Inneren Mission in Havelberg (LAFIM), ein Mitglied aus dem Gemeindekirchenrat Havelberg und der Bürgermeister der Stadt Havelberg. Die Senioren hatten diesmal Gelegenheit, sich mit Pfarrer Teja Begrich und mit Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) an der Kaffeetafel im Altarraum auszutauschen.