Eine Tischtennisplatte für die Scharlibber Freunde

Scharlibbe - Versuchen kann man es ja mal, dachte sich der Vereinsvorsitzende Dirk Hoffmann, als er die Kommunalinfo des Energieversorgers Avacon in den Händen hielt. Man konnte sich um eine Tischtennisplatte bewerben – das taten dann auch 60 Vereine und Organisationen des Standortes Genthin, der von Havelberg bis Wolmirstedt reicht. Und tatsächlich haben die Scharlibber Freunde Glück: Eine der drei Platten geht an sie! Jetzt erfolgte die Übergabe durch Carsten Birkholz, Referent für Kommunalmanagement. „Eigentlich unterstützen wir sonst mit dem Gewinnspiel Reisen von Schulklassen. Das ist ja in Corona-Zeiten nicht möglich, weshalb wir stattdessen diese Möglichkeit der sportlichen Betätigung bieten wollen.“

Bevor zu Pfingsten die Kellen geschwungen werden konnten, hieß es erst einmal, die Fundamente anzulegen. Die entsprechenden Platten dafür stellte der Bauhof der Gemeinde zur Verfügung, alles weitere übernahmen dann vier Scharlibber.

Die Platte steht am Rande des Festplatzes, der sich in der Dorfmitte an der Feuerwehr befindet, und kann nun von Jedermann genutzt werden. Das erste Spiel lieferten sich Dirk Hoffmann und Arnim Glimm.

Eigentlich stünde jetzt das Dorffest an

Eigentlich hätten die Scharlibber Freunde jetzt alle Hände voll zu tun. Denn am kommenden Wochenende hätte ihr dreitägiges Dorffest mit Kartenspiel, Gaudi-Wettbewerben, Kinderbelustigung, Dorfmeisterschaften im Kegeln und Schießen sowie Tanz und Frühschoppen stattgefunden. Das muss coronabedingt wie schon im vergangenen Jahr ausfallen.

Trödelmarkt am 17. Juli

Da sich die Lage nun langsam entspannt, hegen die Scharlibber Hoffnung, dass zumindest ein Beisammensein der Dorfbewohner in diesem Sommer möglich sein könnte. „Auf dem Brennplatz liegt noch der große Haufen, der sich seit dem geplanten Osterfeuer 2020 auftürmt. Vielleicht dürfen wir den irgendwann entfachen und dann auch bei Bratwurst zusammenstehen“, so Wehrleiter Arnim Glimm. Bei der Gelegenheit könnte dann auch die Tischtennisplatte mit einem kleinen Turnier offiziell eingeweiht werden.

Geplant ist dieses Jahr auf jeden Fall wieder der Trödelmarkt. Und zwar für den 17. Juli.

Außerdem wollen die Scharlibber Freunde – derzeit hat der Verein 27 Mitglieder – boßeln. Und an weiteren Aktivitäten wird entsprechend der Lockerungen der Corona-Regeln auch gefeilt.