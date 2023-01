Beim Waldbrand in Hohengöhren kamen auch Löschfahrzeuge der Bundeswehr-Feuerwache aus Klietz zum Einsatz. Das Feuer wütete auf einer Fläche von zehn Hektar. Der hierbei entstandene Sachschaden wurde auf etwa 700000 Euro beziffert.

Elbe-Havel-Land - Weil zu größeren Einsätzen immer mehrere Wehren alarmiert werden, ist die Anzahl der Alarmierungen mit 402 weitaus höher. Hinzu kommt, dass bei Einsätzen ab der Stufe B auch der Leitungsdienst (also die Gemeindewehrleitung) ausrückt, was in 2022 insgesamt 33 Male erfolgte – diese Zahl floss bei den Alarmierungen nicht mit ein.