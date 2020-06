Zwei wichtige Entscheidungen hatten die Mitglieder des Ortschaftsrates Jederitz während ihrer Zusammenkunft am Mittwochabend zu treffen.

Jederitz l Einstimmig abgelehnt worden ist von ihnen die Vorlage zum vorgeschlagenen Grundsatzbeschluss der Stadt Havelberg zur Vorbereitung und Umsetzung einer Investitionsmaßnahme. Diese beinhaltet unter anderem den Umbau des Gebäudes der ehemaligen Sekundarschule zur Grundschule und die Sanierung des jetzigen Grundschulgebäudes für den Hort. Der Knackpunkt: Um überhaupt in den Genuss einer möglichen Förderung zu kommen, muss die Stadt einen Eigenanteil von mindestens 620 000 Euro (zehn Prozent der Gesamtinvestitionssumme) aufbringen. Was nur möglich ist, wenn sie sich von dem sprichwörtlichen Tafelsilber, also von Anlagevermögen trennt, das nicht zur Erledigung von kommunalen Aufgaben benötigt wird. „Was dann weg ist, ist weg“, kommentierte Ortsbürgermeister René Gebhardt (parteilos).

Fast kein Spielraum mehr

Außerdem werde sich die gesamte Investitionsmaßnahme über mindestens sechs Jahre hinziehen, was auch die Ortschaften deutlich zu spüren bekämen. „Die Dörfer würden über diesen langen Zeitraum verkümmern“, gab René Gebhardt seine Meinung wieder. „Dinge die warten können, müssen dann warten“, fügte Evelin Bullwan aus der Stadtverwaltung an. „Was weiterhin erledigt werden muss, sind notwendige Investitionen für die Feuerwehr. Für alles andere ist kein Spielraum mehr.“

Mängel im Grundschulgebäude beseitigen

Dass Kinder die Zukunft sind und gefördert werden müssen, in dieser Frage waren sich alle anwesenden Jederitzer Ortschasftsräte einig. Mit den Rahmenbedingungen des Grundsatzbeschlusses konnten sie sich jedoch nicht anfreunden. Das Gebäude der jetzigen Grundschule sei noch nicht so schlecht, dass es in den nächsten Jahren zusammenfalle. Aus diesem Grund sollte erst einmal in die Mängelbeseitigung hier investiert werden. Der Verwaltung wurde empfohlen, nach anderen Möglichkeiten zur Sanierung des alten Sekundarschulgebäudes für die Grundschule zu suchen. Dafür sollten dann jedoch keine „Sahnehäubchen“ veräußert werden.

Kein Dorffest am 11. Juli

Zweitens ging es um eine Entscheidung zum für den 11. Juli geplanten Dorffest. „Ich schlage eine Absage vor“, eröffnete René Gebhardt diesen Tagesordnungspunkt. „Unter den augenblicklichen Bedingungen und Auflagen können wir das Fest nicht veranstalten.“ Aus seiner Sicht sei es schon gar nicht möglich, dass die Besucher untereinander die vorgeschriebenen Abstände einhalten. Schon gar nicht nach Bier und anderen alkoholischen Getränken. Die Ortschaftsräte schlossen sich dieser Auffassung an. 2020 wird es kein Dorffest in Jederitz geben.