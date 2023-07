Wer wird Bürgermeister im Elbe-Havel-Land? Die Wahl findet am 8. Oktober statt. Ein Schönhauser will sich dem Vorum der Wähler stellen.

Schönhausen - Der erste Bewerber für die Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters im Elbe-Havel-Land hat seine Unterlagen im Amt abgegeben. Die Wahl findet am 8. Oktober statt, eine mögliche Stichwahl am 5. November. Denn im Januar 2024 endet die siebenjährige Amtszeit von Bürgermeisterin Steffi Friedebold (parteilos), die wieder antreten will, ihre Unterlagen aber noch nicht eingereicht hat.