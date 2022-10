Elbe-Havel-Land sieht keinen Bedarf an weiteren Kita-Erziehern

In den Kindertagesstätten im Elbe-Havel-Land herrscht Unmut: Die Verwaltung will am Personal sparen, weshalb die Kita-Leiter die Betreuung der Kinder gefährdet sehen. Dazu meldeten sich beim Verbandsrat auch die Elternkuratorien zu Wort.

Fehlt für die Vorbereitung solch öffentlicher Auftritte wie hier in Kamern nun die Zeit in den Kitas?

Elbe-Havel-Land - Nach einem Treffen der sechs Kita-Leiter mit dem neuen Hauptamtsleiter Ronny Gabel im September verfassten die Leiter einen Protestbrief. „Seine Berechnungen zum Mindestpersonalschlüssel sind nicht fundiert“, heißt es in dem Schreiben an Bürgermeisterin Steffi Friedebold, was in Kopie an den Personalrat, den Ratsvorsitzenden Wolfgang Gehrke, das Jugendamt und die Elternvertretungen ging.