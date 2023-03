Feuerwehr-Fan von Kindheit an oder als Erwachsener mit der Absicht, etwas Gutes zu tun - in Havelberg absolvieren elf Frauen und Männer die Truppmannausbildung.

Der zweite Tag der aktuellen Truppmannausbildung bei der Stadtfeuerwehr Havelberg führte die angehenden Kameraden nach Nitzow. Dort wurde am Havelufer der Löscheinsatz geübt. Jasmin Krause schaut, ob Luca Joshua Brandenburg alles richtig macht.

Havelberg/Nitzow - Kalter Wind, Schnee und auch Sonnenschein wechseln sich am Sonnabend ab, als bei der Feuerwehr in Nitzow der zweite Tag der Truppmannausbildung in der Einheitsgemeinde Havelberg auf dem Programm steht. Nach viel Theorie zwei Wochen zuvor im Gerätehaus Garz geht es nun um die praktische Ausbildung für sieben Frauen und vier Männer, die künftig die Feuerwehren verstärken wollen.