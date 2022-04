Elfjähriger Kegelsportler aus Havelberg trainiert für einen Platz im Nationalteam

Havelberg - Kegelt ein Havelberger bald in der Jugend-Nationalmannschaft? Johannes Heins hat das Zeug, einmal der „Stern am Kegelhimmel“ zu werden. So zeichnet es sich zurzeit ab. Der elfjährige Nachwuchskegler vom SV 90 Havelberg befindet sich in einer hervorragenden Form, freut sich sein Betreuer und Trainer Detlef Hans.