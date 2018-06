Statt Musical oder Spaßprogramm erwartete die Gäste des bunten Elternabends in der Schönhauser Schule ein ernstes Thema: Frieden.

Schönhausen l . „Trotzdem soll Freude aufkommen“, stimmte Darlyn aus der 3. Klasse das Publikum ein. Und sie mahnte: „Weltfrieden ist keine Selbstverständlichkeit. Es existiert Ungewissheit und Angst. Wir wollen deutlich machen, dass wir nur im Frieden glücklich und gesund aufwachsen können.“ So eröffneten alle mit „Frieden brauch ich, bin ein Kind“ das Programm. Dem folgte die 4. Klasse, unterstützt von der Flötengruppe, mit dem gut bekanntem „Über allem strahlt die Sonne“. Der dann folgende Appell der Schüler: Alle Kinder, egal wo auf der Welt, wollen fröhlich sein, ein Dach über dem Kopf und genug zu essen haben. Wir haben nur diese eine Welt!

Bewegend der auf deutsch von der 3. Klasse gesungene Welthit von Michael Jackson: „Diese Welt ist für alle da“. So wünschten sich die Schüler, die auch zu dem Song mit Tüchern tanzten: „Schickt die Friedenstauben in die Welt!“

Nicht nur den Weltfrieden, sondern auch den kleinen Frieden täglich zu Hause und in der Schule wünschen sich die Erstklässler und sangen: „Das eine Kind ist so, das and‘re Kind ist so“. Sie untermalten ihren zweiten Beitrag „Sind so kleine Hände“ mit einem Schattenspiel.

Bilder Die 2b setzte bei „Kleine weiße Friedenstaube“ auch Glocken ein. Foto: Anke Reinfeldt



Erstklässler untermalten „Sind so kleine Hände“ mit Schattenspiel. Foto: Anke Reinfeldt



Zu „Freedom“ waren auch die Tanzsäcke auf der Bühne. Foto: Anke Reinfeldt



Ein Tüchertanz begleitete den „Earth-Song“. Foto: Anke Reinfeldt



Die Klasse 2b brachte die „Kleine weiße Friedenstaube“ wieder in Erinnerung und unterstützte den Gesang mit Klavier, Glocken und anderen Instrumenten. Der Chor sang ein vom ehemaligen Schönhauser Sekundarschullehrer Andreas Dertz geschriebenes Lied „Frieden auf Erden“.

Flott ging es dann bei Klasse 2a zu, die beim Freiheitslied „Looking for Freedom“ mit einem Tanz der Säcke Lebensfreude versprühte.

Mit Udo Lindenbergs unvergessenem „Herr Präsident!“ endete das Programm. Draußen blieben die Eltern und Großeltern bei Bratwurst und belegten Brötchen noch ein Weilchen beisammen.

Die stellvertretende Schulleiterin Katy Säuberlich dankte den Kindern und Lehrern für die Mühe beim Einstudieren der Lieder, Carmen Bärmann und Mounique Adam für die schöne Friedens-Dekoration der Turnhalle, Ehlerts für die Musik, Ronald Lasch für die Videoaufnahmen sowie Silvio Quiatkowski und Marina Strehmel für das Herrichten der Zuschauerreihen mit Teppich und Stühlen.

Den gestrigen Kindertag verbrachten die Schönhauser und Wuster Schüler im Rathenower Optik-Park.