Endlich mal raus aus der großen Stadt...

Havelberg - „Ich habe lange überlegt, wo ich mit meinem Sohn Jakob am Wochenende einmal hinradeln könnte“, erzählt Susanne Zaske. „Ein bisschen sollte sich das von unserem Wohnort Berlin aus schon lohnen, auch wenn uns lediglich der Sonnabend und Sonntag für so einen Ausflug zur Verfügung stand. Denn am Montag geht es für Jakob schließlich in der Schule weiter.“

Strecke schon mal mit dem Auto abgefahren

Die Mutter hatte die touristische Aktion sehr gründlich vorbereitet. „Ich habe mir den Verlauf des Havelradweges auf der Karte einmal genau angesehen und bin dann mit dem Auto mehrere Orte, die an diesem liegen, angefahren, um sie einmal persönlich in Augenschein zu nehmen. Bis ich in Havelberg war, einem Örtchen, das ich bisher nur vom Namen her kannte. Die Stadt gefiel mir auf Anhieb, weshalb ich mich dafür entschied, dass sie unser Nachtquartier werden sollte. Sobald das für die Pensionen in dieser Region wieder erlaubt werden würde. Vor zwei Wochen war das allerdings noch nicht abzusehen.“ Doch Susanne Zaske informierte sich von Berlin aus fast täglich per Telefon in Pensionen der Domstadt nach dem aktuellen Stand. „Und zum 29./30. Mai klappte es dann wirklich mit der Unterkunft“, freute sie sich.

Havelradweg gut ausgeschildert

Nun konnte der „Fahrplan“ für den gemeinsamen Wochenendtrip mit ihrem 13-jährigen Sohn Jakob aufgestellt werden. „Klar hab ich mich auch auf die Fahrradtour gefreut“, sagte er. „Endlich wieder mal raus aus der großen Stadt. Und Landschaften und Orte sehen, die ich bisher noch nicht kannte.“ Beide sind sich auch darin einig „dass es sich auf dem Havelradweg recht gut fährt und man sich an der Ausschilderung recht gut orientieren kann“.

Hin und zurück jeweils ein Stück mit der Bahn

Um allerdings nicht den ganzen Sonnabend für die Fahrt opfern zu müssen, stiegen Mutter und Sohn mit ihren Fahrrädern und Rucksäcken in Berlin erst einmal in die Regionalbahn nach Rathenow, womit sie bereits etliche Radlerstunden für die genannte Strecke einsparten. „Von Rathenow sind wir mit unseren Fahrrädern dann aber immer den Havelradweg entlanggeradelt, bis wir Havelberg erreichten“, erzählt Jakob. Er habe damit überhaupt keine Probleme gehabt, „denn das war gleichzeitig so etwas wie ein Ausdauertraining für mich“, macht er deutlich. Denn der 13-Jährige ist ein außerordentlich sportlicher Typ. Seit mehreren Jahren ist er aktiver Sportler bei der Schwimm-Gemeinschaft Neukölln. „Ich liebe das Sporttreiben im Wasser“, sagt er. „Das Wichtige für mich dabei ist aber nicht nur, eine vordere Platzierung zu erreichen, sondern einfach den Spaß an der Freude zu haben.“ Wegen der Corona-Pandemie musste auch Jakob seit längerem auf Schwimmwettkämpfe verzichten.

So etwas wie ein Ausdauertraining

In Havelberg genossen es Susanne und Jakob Zaske nach ihrer Ankunft dann erst einmal, sich in einem Restaurant auf der Stadtinsel zu stärken, bevor sie sich in einer Pension einquartieren. Was danach noch so alles zu ihren Vorhaben gehörte? „Auf jeden Fall der Dom, die Altstadt und der Hafenbereich“, lauteten die Vorstellungen von Susanne Zaske. „Und mal schauen, was es hier sonst noch so alles Schöne und Interessante zu entdecken gibt. Eine Eisdiele wäre auch nicht schlecht.“ Im Internet hatte sie sich auf der Havelberger Stadtseite schon mal einige Tipps für den Kurzbesuch herausgesucht.

An einen weiteren Besuch ist gedacht

Ein bisschen enttäuscht zeigte sie sich jedoch darüber, dass die Touristinformation in der Uferstraße am Sonnabend geschlossen hatte und auch eine telefonische Anfrage nicht möglich war. „Schade, denn ich hätte mir gerne noch ein paar Prospekte von Havelberg und der Umgebung mitgenommen. Denn wir werden bestimmt auch wieder einmal hierher kommen. Zum nächsten Pferdemarkt möglicherweise oder wie heute mit dem Fahrrad.“

Der Heimweg am Sonntag begann mit einer Radtour bis Wittenberge. Und danach ging es wieder in die Regionalbahn nach Berlin.