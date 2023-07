Das alte Postamt in Sandau ist Geschichte. Am Freitag wird in der Sandauer Poststraße das kleine Gartencafé „Ausspanne“ eröffnet.

Birgit und Jens Pietsch eröffnen am Freitag in Sandau das kleine Café „Ausspanne“ – Genießen und entspannen am alten kaiserlichen Postamt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandau - In das ehemalige kaiserliche Postamt in der Sandauer Poststraße ist schon länger wieder Leben eingekehrt. Neue Eigentümer hatten sich 2020 für das markante große Haus aus roten Ziegelsteinen entschieden. Für Birgit und Jens Pietsch ist das Gebäude aus dem Jahr 1897 zum Wohnort geworden, den sie sich schrittweise immer mehr nach ihren Plänen gestalten. Vorher waren sie in Berlin zu Hause. Er ist gelernter Gastronom, jetzt in Sandau hat er Arbeit im Pflegeheim gefunden. Er ist dort als Hausmeister in vielen Dingen gefragt. Sie ist Biologin und schon länger im Marketing tätig. Ideen, was man mit so einem großen Haus wie dem alten Postamt in Sandau machen kann, haben sie. Eine davon heißt „Café Ausspanne“.