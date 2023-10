Dart-Premiere in einem Dorf an der Elbe im Landkreis Stendal: 32 Teilnehmer waren möglich, sie kämpften um den Sieg.

Erfolgreiche Dart-Premiere für Hobby-Spieler in Fischbeck

Fischbeck - Acht Monate Planung und Vorbereitungen haben sich ausgezahlt. Das erste Fischbecker Dartturnier war ein voller Erfolg, berichtet Tony Lobitz. Er gehört dem Orga-Team an, das die in einer privaten Dartrunde entstandene Idee in die Tat umgesetzt hat.