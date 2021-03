Zum Erhalt aller drei Grundschulen im Elbe-Havel-Land gibt es Plan A und Plan B; für Plan A muss die Einheitsgemeinde Havelberg helfen.

Elbe-Havel-Land l Eigentlich war das ganz anders geplant: Klietz und Sandau, die beide in den kommenden Jahren dicht an den vom Land geforderten Mindestgrenzen von 60 Schülern für die Eigenständigkeit schrammen, sollten mit Klietz als Hauptstandort und Sandau als Teilstandort bestehen bleiben. So eine Möglichkeit eines Modellprojektes hatte die Staatssekretärin Eva Feußner im Januar bei einer Videokonferenz den Trägern offenbart. „Daraufhin haben wir in zwei Briefen unser Ansinnen geschildert“, berichtete Bürgermeisterin Steffi Friedebold am Dienstagabend im Sozialausschuss.



Die Antwort kam am Montag und war ernüchternd: Nicht möglich, weil die Gesamtschülerzahl zu gering ist! Vielmehr wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, über die Gemeindegrenze hinweg einen Schulverbund zu bilden. Und damit kommt nun der neue Plan A ins Spiel: Schönhausen und Klietz bleiben mit ausreichend Schülern eigenständig und Sandau geht einen Schulverbund mit Havelberg ein. Damit müssten die Nachbarn in der Domstadt einverstanden und kompromissbereit sein, hat das doch beispielsweise Folgen für die Zuweisung der Lehrerstunden.



Viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht, weil die Schulentwicklungsplanung schon bis Sommer stehen muss, damit sie vom Landkreis beraten, beschlossen und dem Land vorgelegt werden kann. In den kommenden Tagen will die hiesige Verwaltung mit den Havelbergern Kontakt aufnehmen und das Anliegen schildern. Vielleicht kann schon auf der Stadtratssitzung am 25. März darüber gesprochen werden.



Sollte Havelberg diesen „Heiratsantrag“ nicht annehmen, bliebe dem Elbe-Havel-Land nur der eigentlich nicht gewollte Plan B: Sandau wird ein Teilstandort von Schönhausen, der mit über 100 Kindern genug für die Funktion eines Hauptstandortes hat. Aber die Strecke sei für die Lehrer, die pendeln müssten, sehrweit.



Schließung steht nicht zur Diskussion

Gar nicht gesprochen wurde im Sozialausschuss über den Hinweis der Verwaltung, „aus Aspekten der Haushaltskonsolidierung über die Schließung des Standortes Sandau und die Beschulung der Kinder der Region in Klietz zu diskutieren“.



In den nächsten Tagen muss für Sandau bereits eine Ausnahmeregelung beantragt werden. Denn im kommenden Sommer wird die geforderte Zahl von mindestens 15 Einschülern nicht erreicht. Das wird sich auch in den Folgejahren so fortsetzen. Denn einige Kinder, die zum Einzugsgebiet Sandau gehören und auch in den Statistiken so geführt werden, melden sich u.a. für die Freie Schule Kamern an.