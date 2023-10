Dank für die Ernte in Havelberg, im Kreis Stendal und darüber hinaus ist wichtig. Mit Blick auf Klimaänderungen um so mehr. Gaben vom Dom gehen an Hilfsbedürftige.

Havelberg - Für den Erntedankgottesdienst im Havelberger Dom hatte die evangelische Kirchengemeinde die Gaben vorbereitet. Ein großes Dankeschön geht an alle, die dazu beigetragen haben. Neben frischem Gemüse gab es auch schon selbst gemachte Marmelade. Interessant waren die Kränze mit frischen Kräutern. Gäste konnten erraten, ob Salbei, Thymian, Rosmarin, Bohnenkraut und noch mehr aus dem Klostergarten dabei waren.

Der Gang zu den Gaben gehört zum Erntedankgottesdienst dazu, alle haben die Möglichkeit, zu schauen. Die schönen Blumen dienen im Kreislauf der Natur den Bienen. Im Frühjahr sind sie mit ihrem Bestäuben der Pflanzen maßgeblich am Ernteertrag beteiligt.

Eine gute Ernte ist nicht selbstverständlich, weder im Kreis Stendal noch weltweit. Um so mehr freut man sich, wenn trotz Klimaveränderungen immer noch so viel wächst, dass Getreide, Gemüse und Obst für Mensch und Tier ausreichend vorhanden sind. Das Vorbereitungsteam in Havelberg sagte: „Wir geben alle uns gespendeten Nahrungsmittel an die Havelberger Tafel.“ Beim gemeinsamen Suppenbüfett nach dem Gottesdienst im Dom war „in den Topf gucken“ eine Möglichkeit, von allen mitgebrachten Suppen zu kosten und sich zu Rezepten auszutauschen. Mit Kartoffeln, Tomaten, Champignons, Huhn und Gemüse als Zutaten in den jeweiligen Suppen war eine schöne Auswahl vorhanden.