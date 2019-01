Schönhausen hat jetzt wieder eine Postfiliale, Vertriebsmanagerin Karin Schmidt (rechts) von der Post wies die Getränkemarkt-Angestellte Annette Mlottek in ihr neues Aufgabenfeld ein. Foto: Ingo Freihorst

Postkunden müssen in Schönhausen nun nicht mehr nach auswärts fahren.

Schönhausen l Im Getränke-Universum neben dem NP-Markt wurde jetzt eine neue Filiale eröffnet. Angeboten werden hier alle Dienstleistungen – außer der Postbank. Pakete werden unter anderem angenommen oder ausgegeben, ebenso Briefe, Einschreiben und Karten. Die neue Filiale befindet sich in unmittelbarer Nähe des Post-Stützpunktes. Die alte Partner-Filiale im Schreibwarengeschäft hatte am 30. November des Vorjahres geschlossen.

Seit 1993 bundesweit Filialen

Im Jahr 1993 begann die Deutsche Post, Leistungen in lokale Einzelhandelsgeschäfte zu verlagern. Heute bieten deren Partner in bundesweit rund 13 200 Filialen Dienstleistungen an.