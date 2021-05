Erst Regen, dann Sonnenschein beim Wählerforum in Kuhlhausen

Kuhlhausen - Es ist schon ein besonderer Ort, den sich die Einwohner Kuhlhausens vor Jahren nahe dem Karpfenteich geschaffen haben. In einem großen Bogen zusammengebundene Weiden simulieren ein Kirchenschiff, ein Aussichtsturm einen Kirchturm. Der Weidendom bietet Platz für Veranstaltungen im Freien. Nur bei Regen hat er Nachteile, denn dicht ist das Dach des „Kirchenschiffes“ nicht. Das bekamen die fünf Landtagskandidaten des Wahlkreises 03 Havelberg-Osterburg und interessierten Bürger beim Wählerforum am Donnerstagabend zu spüren. Mit Schirmen schützten sie sich vor dem prasselnden Regen. Ohne ihn hätte die Freiluftveranstaltung im Weidendom sicher mehr Besucher gehabt. Aushalten zahlte sich aber aus. Nach einer halben Stunde rissen die dicken Wolken auf und die Sonne strahlte vom blauen Himmel. Feuchte Kühle konnte nicht davon abhalten, gut 90 Minuten über aktuelle Themen zu diskutieren.

Gesundheitsversorgung ist ein Thema

Herbert Dierkes vom einladenden Orts- und Kulturverein Kuhlhausen bewies einmal mehr sein Talent, ein solches Forum kurzweilig und spannend zu gestalten. Schon einmal hatte es ein solches Format 2013 zur Bundestagswahl gegeben. Er stellte zunächst die Kandidaten vor, die sich am kommenden Sonntag, 6. Juni, im Wahlkreis dem Votum der Wähler stellen. Der Einladung gefolgt waren Chris Schulenburg (CDU), Wulf Gallert (Die Linke), Hella Ueberschaer (Bündnis 90/Grüne), Jim Christiansen-Weniger (FDP) und Nico Schulz (Freie Wähler). SPD-Kandidat Jacob Beuchel konnte coronabedingt nicht teilnehmen. Dann ging es um einzelne Themen. Für seine Antwort hatte jeder Kandidat zwei Minuten Zeit.

Nicht umhin kommt die Politik in Havelberg und Umgebung um das Thema Gesundheitsversorgung. Eine Frage von Herbert Dierkes dazu: Sollte es eine Rekommunalisierung von Krankenhäusern geben oder nicht? Hella Ueberschaer berichtete zunächst, dass sich die Grünen für eine 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte bei vollem Lohnausgleich einsetzen. Und für die „Schwester Agnes“ auf dem Land. Eine Entprivatisierung würde wohl nur sehr langsam möglich sein. „So etwas, wie es mit dem Krankenhaus Havelberg passiert ist, darf es nicht wieder geben“, nahm die Schollenerin Bezug auf die einst erfolgte Privatisierung des Klinikums, das seit September 2020 geschlossen ist.

Chris Schulenburg sprach sich für eine komplexe Gesundheitsversorgung auch mit privaten Anbietern aus. Ein Netz aus Rettungsdienst, Notärzten und Bereitschaftsdienst sei sinnvoll. Der Sandauer berichtete, dass die Landesregierung zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung die Landarzt- und die Amtsarztquote auf den Weg gebracht hat. Für Havelberg sehe auch er eine vernünftige Gesundheitsversorgung als wichtig an. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) müsse sich messen lassen an den Plänen für ein Medizinisches Versorgungszentrum MVZ mit Überwachungsbetten 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.

Den ländlichen Raum für Jung und Alt schmackhaft machen

Die Linken werben mit „Gesundheit ohne Profite“. Der Fehler sei, dass es sich für privat geführte Krankenhäuser lohnen müsse, Patienten zu versorgen, sie müssen damit Geld verdienen, machte Wulf Gallert deutlich. „Vor 25 Jahren gab es auch in den alten Bundesländern fast keine privaten Krankenhäuser.“ Der gebürtige Havelberger, der in Magdeburg wohnt, hob die Einzigartigkeit der Protestbewegung in Havelberg hervor, die durch ihren Kampf erreicht hat, dass Salus an einem Modellprojekt für die 24/7-Versorgung mit stationären Betten arbeitet. Nicht alle privaten Krankenhäuser sollten verstaatlicht werden. „Aber da, wo es privat nicht mehr geht, muss der Staat einspringen“, machte Nico Schulz seinen Standpunkt deutlich. Die Fallpauschalenregelung für die Abrechnung von Krankenhausleistungen sei das Grundübel. Er sprach sich für das Konzept der Johanniter in Stendal aus, das sie mit einer Portalklinik für Havelberg erarbeitet haben. Einsetzen will der Osterburger sich zudem für die Sicherung der Hausarztstellen auch künftig im ländlichen Bereich durch gezielte Förderung.

Private Investoren können im Gesundheitsbereich gut sein, sprach sich auch Jim Christiansen-Weniger gegen eine generelle Verstaatlichung von Kliniken aus. Der Staat sollte aber tätig werden, wenn Private nicht zur Stelle sind. Um Ärzte in die Region zu holen, sollten entsprechende Anreize geschaffen werden, sagte der junge Mann aus Königsmark.

Ein Satz, der auch zum Thema Bevölkerungsrückgang und Fachkräftemangel passt. Der 20-Jährige wisse von Freunden, dass sie hier bleiben oder zurückkehren würden, wenn die Voraussetzungen stimmen. Es müssten Programme her, die den ländlichen Raum schmackhaft machen. Chris Schulenburg regte an, den Handwerkerberuf wieder attraktiver zu machen. Schülerpraktika könnten dazu beitragen. „Die Urbanisierung dreht sich, das ist eine große Chance für den ländlichen Raum“, sagte Nico Schulz. Geschicktes Marketing sei dafür ebenso erforderlich wie die Stärkung der Sekundarschule als Bildungsstätte. Hella Ueberschaer sieht in der Ansiedlung von ausländischen Fachkräften eine weitere Chance und zugleich eine Bereicherung der Kultur. Die Diskrepanz zwischen gut bezahltem Job nach Hochschulstudium und der Arbeit als Fachkraft in einer Handwerksfirma für 1400 Euro im Monat warf Wulf Gallert in die Diskussion. Eine tarifliche Entlohnung könnte hier Abhilfe schaffen.

Flexible ÖPNV- beziehungsweise Mobiltätsregelungen, Veränderungen im Baurecht, freie Baugrundstücke, verbesserte Digitalisierung, eine gute Infrastruktur mit zum Beispiel Kita, Schulen und medizinischer Versorgung könnten gute Voraussetzungen sein, um Jung und Alt auf dem Land zu halten beziehungsweise von einer schon zu erkennenden Trendumkehr von der Stadt zum Land zu profitieren, machten alle Kandidaten deutlich.