Erste Reise führt Havelberger Karateka nach Israel

Ein Erinnerungsfoto mit einem kleinen Teil der Teilnehmer am Seminar in Israel. Unter anderem mit Lothar Pietzschmann (links), Michael Bock (3. von links) und Keven Winkelmann (rechts).

Havelberg/Kuhlhausen - Keven Winkelmann, 16-jähriges Karate-Talent aus Kuhlhausen und seit kurzem im Nationalkader in seiner Altersklasse, hat schon länger als Verantwortlicher das Dienstag-Training der Havelberger Karateschule in der Turnhalle der Schule am Lindenweg übernommen. Womit er sich hauptsächlich selbst auf ein großes Ziel vorbereitet: den Erwerb des Trainerscheines.