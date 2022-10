„Erzieher bei uns in Schönhausen arbeiten oft am Limit“

Elbe-Havel-Land - Vor vier Jahren sei noch ein zusätzlicher Bedarf von elf Erziehern errechnet worden, begann der Hauptamtsleiter seinen Bericht vor dem Sozialausschuss des Verbandsgemeinderates. Das Problem in der Verbandsgemeinde sei jedoch, dass alle sechs Mitgliedskommunen verschuldet sind. Laut den Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen (LQE) für die Kitas bestehe in diesem Jahr kein Bedarf an weiteren Erziehern. Zumal es auch keine großen Änderungen bei den in den Einrichtungen betreuten Kindern gab.