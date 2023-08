Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Wenn es um das beliebteste Haustier geht, nehmen sich Katze und Hund nicht viel. Aktuell führen Katzen in der Gesamtzahl. Der 8. August wird jedes Jahr als Tag der Katze, internationaler Katzentag oder Weltkatzentag geführt. Vor mehr als 20 Jahren hat er sich als Ehrentag für die Samtpfoten etabliert. Was macht die Fellnasen so beliebt? Warum faszinieren Hauskatzen Menschen? Kann man am Ende noch etwas von ihnen lernen? Katzenfreunde in Havelberg versuchen, die Fragen zu klären.