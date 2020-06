Die alte Nitzower Fähre hat am Sonntagnachmittag im Mittelpunkt einer besonderen kirchlichen Veranstaltung gestanden.

Nitzow l Pfarrer Frank Städler zelebrierte von dem alten Gefährt aus einen Havelgottesdienst. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr war es erst der zweite Gottesdienst dieser Art im Haveldorf. Wie im Vorjahr konnten sich die Besucher aus nahezu allen Altersgruppen dabei wieder über nahezu ideale äußere Bedingungen freuen. „Es ist ein wirklich schöner Tag heute“, entlockte es auch dem Pfarrer in seiner Begrüßung. Zuvor hatten Glockengeläut der Nitzower Dorfkirche und Orgelmusik von Domkantor Matthias Bensch auf der Fähre den festlichen Havelgottesdienst eröffnet.

Für ausreichend Abstand gesorgt

Fleißigen Helfern war der Aufbau auf der Fähre zu verdanken und auch das Aufstellen von ausreichend Stühlen für die knapp 30 teilnehmenden Christen. Dabei wurde peinlichst genau darauf geachtet, dass zwischen den Besuchern ein ausreichender Abstand eingehalten wurde – eine Ausnahme galt nur für Familien. Auch musste sich jeder in eine Anwesenheitsliste eintragen. So verlangen es die aktuellen Corona-Bestimmungen auch für Gottesdienste.

Einzigartige Kulisse

Nitzow ist übrigens bisher das einzige Dorf in der Einheitsgemeinde, in dem Open-Air-Gottesdienste stattfinden. „Die Kulisse mit der Fähre und der Havel ist einzigartig, der Ort bietet sich einfach wunderbar an für solche und sicherlich auch für andere Veranstaltungen“, findet Frank Städler. Er wünscht sich, dass sich der Havelgottesdienst zu einer schönen Tradition in Nitzow entwickelt.

Beifall für Jannik Westphal

Zu dessen Abschluss am Sonntag sorgte Jannik Westphal, ein Jugendlicher aus dem Haveldorf, mit einem Stück auf dem Akkordeon noch für einen ganz besonderen Ohrenschmaus, für den er sich den folgenden Beifall auch redlich verdient hatte.

Gemütlichkeit zum Abschluss

Danach ging es zum gemütlichen Teil über mit Kinderspielen, Kaffee und Kuchen und Gesprächen. Allerdings in diesem Jahr nicht in großer Runde, sondern unter Corona-Bedingungen in kleinen Grüppchen mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand.