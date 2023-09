Alarm für die Feuerwehr in Havelberg für eine Tierrettung in der Langen Straße auf der Altstadtinsel.

Havelberg - Am Freitagvormittag wurden Einsatzkräfte der Havelberger Feuerwehr für eine Tierrettung in der Langen Straße auf der Altstadtinsel alarmiert. Mit zwei Fahrzeugen waren die Feuerwehrleute vor Ort. Eine Katze hatte sich auf dem Dach in einem Netz verfangen, welches Dach und Fassade an dem Altbau sichert. Nachdem das Tier bereits gesichtet wurde, trat es doch die Flucht an. Die Feuerwehrleute suchten auch noch Höfe und Dächer auf der Rückseite der Langen Straße ab, bis zur Mittagszeit ohne Ergebnis.