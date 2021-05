Feuerwehr: Notruf hat für Nitzow eine besondere Bedeutung

Nitzow - 112 ist bekanntermaßen der Notruf, nach dem verschiedenste Rettungskräfte eine Alarmierung erhalten und umgehend zu Hilfe eilen. Zu diesen gehört in vielen Fällen auch die Feuerwehr. In diesem Jahr gewinnt die 112 jedoch ganz besonders an Bedeutung, denn seit genau 112 Jahren heißt es im Haveldorf Nitzow „Gott zu Ehr, den Nächsten zur Wehr“. Um diesen Jahrestag einmal ganz besonders zu begehen - denn die runden Geburtstage feiert doch jeder, wie es vor zwei Jahren hieß -, entschieden sich die Wehrleitung und alle Mitglieder dafür, das 110-Jahre-Fest ausfallen zu lassen und dafür am 29. Mai dann zum 112. Geburtstag zu einer ganz großen Feier im Dorf einzuladen.

Alles dafür war schon bestens vorbereitet - doch letztlich durchkreuzten die harten Corona-Bestimmungen alle Pläne. Eine Würdigung an dieser Stelle sollte die „112“ für die Nitzower Wehr jedoch allemal wert sein.

Als Pflichtfeuerwehr ins Leben gerufen

Im Mai 1909 wurde die Nitzower Feuerwehr als Pflichtfeuerwehr ins Leben gerufen. Wie es zur damaligen Zeit üblich war, gehörten ihr alle Grundstückseigentümer an. Die Erstausstattung für die Mitglieder der Feuerwehr umfasste zwei Handspritzen und jeweils einen Wasser- und Schlauchwagen. Das einzelne Schlauchmaterial wurde dabei auf dem Hof der Familie Blockwestphal gelagert, denn anfangs wurde das Löschwasser stets aus der Havel entnommen. Dazu wurden auch mehrere Brandschleusen gebildet, zum Beispiel bei der Familie Westphal oder bei Frau Meta Koch.

Technische Fortschritt schritt voran

Aber mit den Jahren schritt auch der technische Fortschritt voran. 1923 erhielt die Wehr ihre erste motorbetriebene Spritze und es wurde eine Löschwasserzisterne am heutigen Gerätehaus errichtet.

Dass der Brandsicherheit im Dorf schon damals eine große Bedeutung beigemessen wurde, zeigt unter anderem die Mitgliederzahl aus dem Jahr 1928, als der Nitzower Wehr immerhin 88 (!) Frauen und Männer angehörten.

Für die Chronik wird noch fleißig weiter geforscht

Die Chronik der Wehr, an der noch fleißig gearbeitet wird, ist, gerade was die Anfangsjahre und die Zeit des Ersten Weltkrieges betrifft, noch etwas lückenhaft. „Aber wir sind fleißig weiter beim Nachforschen“, berichtet der aktuelle Wehrleiter Christian Schaper. „In unserer Chronik gibt es noch eine ganze Anzahl von freien Seiten für die bisherigen 112 Jahre unserer örtlichen Wehr.“

Schüler verursacht Schuppenbrand

Alle nur denkbaren Einsätze sind verzeichnet: Brände, Verkehrsunfälle und so manches andere mehr. So heißt es unter anderem: „Am 1. Februar 1972 kam es in der Gemeinde Nitzow zu einem Schuppenbrand, der nur durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehr bekämpft werden konnte. Es entstand dabei erheblicher Sachschaden. Die Ursache hierfür ist im fahrlässigen Handeln eines 12-jährigen Schülers aus Nitzow zu sehen.“ Im selben Jahr erhielt die Wehr übrigens auch einen neuen Tragkraftspritzenanhänger.

Unterstützer für Havelberg

„Solange ich und mein Vorgänger Andreas Eckert zurückblicken können, gab es dabei glücklicherweise in Nitzow selbst nie einen Todesfall durch Brände zu beklagen. Aber wir mussten auch zu zahlreichen Einsätzen nach Havelberg und Umgebung ausrücken. Auch zu solchen mit dramatischen Ausgängen. Unter anderem kam dabei in der Weinbergstraße bei einem Wohnungsbrand einmal ein Bewohner ums Leben“, blickt Christian Schaper zurück. „Das sind natürlich auch für Feuerwehrleute immer sehr schmerzliche Momente, denn wir sehen ja vor allem unsere Aufgabe darin, Menschenleben zu retten.“

Ziegelei im Ortsteil Dahlen brennt

Hauptsächlich sind in der Chronik Großeinsätze für die Nitzower aufgelistet. In der früheren Zeit mussten vor allem Scheunenbrände im Ort bekämpft werden, so 1926 bei Konrad Block, 1929 bei Familie Stamer und 1930 bei Familie Spanner. Ein weiterer Großbrand musste in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges im Ortsteil Dahlen gelöscht werden. Hier stand die damalige Ziegelei in Flammen. Berichte davon gibt es nicht.

Immer wieder Ställe und Scheunen in Flammen

In der Nachkriegszeit setzten sich im Haveldorf insbesondere Stall- und Scheunenbrände fort: 1950 ein Scheunenbrand bei Rudolf Westphal, 1965 ein Feuer in der Futterküche, 1967 ein Scheunenbrand bei Willi Block und 1974 ein Stallgebäudebrand, für dessen Bekämpfung die Feuerwehr unter anderem eine 800 Meter lange Schlauchleitung verlegen musste. Auch ein Großeinsatz in Havelberg ist verzeichnet. Und zwar im Jahr 1990, als in der Domstadt die Konsum-Fleischproduktion in Flammen stand.

Das erste Löschfahrzeug ist da

Technisch ging es im Laufe der Zeit immer ein Stück aufwärts. Zu DDR-Zeiten sorgte zum Beispiel der Erhalt eines zu dem Zeitpunkt fabrikneuen Löschfahrzeuges vom Typ LO mit Schlauchtransportanhänger am 25. April 1988 für große Freude. Auf einem Appell vor dem Feuerwehrgerätehaus wurde den Kameradinnen und Kameraden das damals tolle Fahrzeug in feierlicher Form übergeben. Anschließend begaben sich dann alle zu einer fröhlichen Feier in den Nitzower „Dorfkrug“. Im geeinten Deutschland folgten über die Jahre einige weitere Modernisierungen im technischen Bereich. Dazu gehörten eine leistungsstarke Tragkraftspritze, eine Motorkettensäge, Stromerzeuger, Leuchtmittel, moderne Atemschutzgeräte sowie digitale Funktechnik. Nunmehr alter LO gehört jetzt dem FördervereinBis zum 27. Februar dieses Jahres, als ein neues Einsatzfahrzeug auf modernstem Stand nach Nitzow kam, leistete der LO treue Dienste, verbleibt aber als Traditionsfahrzeug in der Ortschaft. Der Förderverein der Wehr hat es in seinen Besitz übernommen. Der Schlauchtransportanhänger von 1988 ist jedoch weiterhin Bestandteil der Einsatzausrüstung.

Erste Ortswehr mit eigener Fahne

Als Alleinstellungsmerkmal in der Einheitsgemeinde kann die Nitzower Ortswehr für sich in Anspruch nehmen, eine eigene Feuerwehrfahne zu besitzen. Sie wurde im Jahr 2000 in der Tangermünder Trachtenwerkstatt angefertigt. Sie trägt auf einer Seite ein Wappen mit einem halben brandenburgischen Adler und in der anderen Wappenhälfte das Eichenlaub. Auf der anderen Seite befindet sich eine Abbildung des Gerätehauses der Ortschaft. Am 29. April 2000 ist die Fahne dann in Nitzow geweiht worden. „Nun können die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Nitzow bei Umzügen und Feierlichkeiten ebenfalls eine schmucke Fahne vor sich her tragen“, heißt es dazu auf einer Seite der Chronik. Und weiter: „Das neue ,gute Stück' der Feuerwehr wurde am Samstagnachmittag vor dem Gerätehaus geweiht. Dazu war extra ein Fahnenkommando der Feuerwehr aus der Elbestadt Sandau angereist, welche ihre Fahne bereits im Juni 1992 in Empfang nehmen konnte. Damals waren die Elbestädter damit die Vorreiter im Landkreis.“

Ummarsch zur Fahnenweihe

Die neue Fahne, die in Tangermünde von Hand bestickt worden ist, sollte eigentlich im Mai 1999 zum 90. Wehrgeburtstag übergeben werden. Doch wegen der zeitaufwändigen Handarbeit ist die Fahne damals nicht ganz fertig geworden. „Doch das macht überhaupt nichts, denn so haben wir nun einen Grund, noch einmal zu feiern“, meinte der damalige Nitzower Bürgermeister Gerd Müller. ... Damit sich auch die Bevölkerung ein Bild von der neuen Fahne machen konnte, fand nach der Weihe ein Ummarsch statt, an dem auch die Wehren aus Havelberg, Glöwen, Sandau und Vehlgast-Kümmernitz mit ihrer Technik teilnahmen. Der Nitzower Feuerwehrmann Bernd Jonschkowski trug die Fahne dem Zug voran.“

Jugendwehr war schon einmal die beste im Kreis

Aktuell besteht die Ortswehr Nitzow aus 19 aktiven Kameradinnen und Kameraden sowie aus einer Kameradin und drei Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung. Für die Ausbildung der Einsatzkräfte zeichnen Andreas Eckert, Markus Riemann und Christian Schaper verantwortlich.

Neun Mädchen und Jungen bilden zudem die Gruppe der von Sebastian Trux geleiteten Jugendfeuerwehr. Diese besteht seit Oktober 1998. Viele Gesichter von damals sind auch heute noch im Team der aktiven Einsatzkräfte zu finden.

Die Nachwuchsförderung und die gute Ausbildung der Kinder und Jugendlichen zahlte sich immer wieder aus. 2017 setzten sich die Nitzower mit dem Kreismeistertitel im Löschangriff gar die Krone auf. Aktuell ist die Wehr amtierender Stadtmeister im Löschangriff. Im Rahmen der eigentlich für heute geplanten großen 112-Jahr-Feier sollte dieser Titel eigentlich verteidigt werden.

Wettkämpfe mit der TS/8 als „Wunderwaffe“

Über Jahrzehnte haben die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Nitzow beim Feuerwehrsport mit ihrer grünen TS/8 (Tragkraftspritze) ebenfalls für hervorragende Leistungen gesorgt. „Gefühlt war das bei Wettkämpfen immer wie ein Abo auf Platz 1“, erinnert sich Christian Schaper. „Und unsere grüne TS/8 wurde von den anderen Mannschaften stets als ,Wunderwaffe' bezeichnet.“

Auch mit nunmehr neuer Technik und dem Aufschwung des Löschangriffs zu einer „Breitensportart“ zählt die Wehr nach wie vor zum engen Favoritenkreis. Das aktuell junge Wettkampfteam wird von Dave Hoffmann und Christian Schaper angeleitet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte es sein Können 2020 und 2021 allerdings nicht zeigen.

Das ist die erfolgreiche Mannschaft der Nitzower Jugendwehr, die 2017 den Kreismeistertitel im Löschangriff errang. Foto: Feuerwehr-Chronik

Das neue Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 der Marke Magirus, Baujahr 2000, der Feuerwehr. Foto: Feuerwehr-Chronik

Andreas Eckert Foto: Dieter Haase