Karl-Heinz Pick sammelt die Feuerwehrereignisse in Schönhausen. Er war selbst Wehrleiter. Zum Parkfest gibt es die Festschrift über 130 Jahre Feuerwehr im Ort.

Feuerwehr Schönhausen sagt „Helfen in Not ist unser Gebot“

Schönhausen - Begegnet man in Schönhausen im Feuerwehrhaus Karl-Heinz Pick, gibt es immer etwas Interessantes. Die freiwillige Feuerwehr der Bismarckgemeinde feiert in diesem Jahr ihr 130-jähriges Bestehen. Die Jugendfeuerwehr wird 30 Jahre alt. Mit der Feuerwehr Weitzmühlen aus dem Landkreis Verden besteht seit 30 Jahren eine Partnerschaft. Als früherer Wehrleiter hat Karl-Heinz Pick mehrere Jahre an dieser Geschichte mitgeschrieben. Als Chronist der Wehr hat er eine Festschrift über die 130 Jahre zusammengestellt.