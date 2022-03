Feuerwehren eilen nach Wulkau

In alter Lagerhalle an der B 107 hatte sich von einem Ofen aus ein Brand entwickelt. Schwarzer Rauch stieg auf.

Eine Aufnahme von den Löscharbeiten wegen des Feuers in der Lagerhalle.

Wulkau - Schwarze Rauchschwaden, die von der an die B107 angrenzenden Lagerhalle kamen, erregten am frühen Freitagnachmittag Besorgnis in Wulkau.