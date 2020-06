Einmal im Jahr lädt der Pferdezuchtverein Stendal/Havelberg zur Fohlenschau nach Schönhausen ein.

Schönhausen l Auch wenn es mit 16 Fohlen deutlich weniger Pferdenachwuchs war, der von den Züchtern auf der Schau in Schönhausen vorgestellt wurde, so bekamen die Zuschauer doch einen guten Querschnitt der Zuchtleistungen zu sehen. Und mit denen ist der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Stendal/Havelberg, Karl-Friedrich Peters aus Wust, durchaus zufrieden. Denn zu den vier Championatsfohlen, die mindestens 25 von 30 möglichen Punkten in der Bewertung kassierten, gesellen sich noch einige Prämienfohlen. Und auch alle anderen ohne Prädikat dürfen zufrieden sein, auch für sie gab es die Teilnehmerplakette.

Über die freute sich auch Jenna, die zwei Tage nach der Schau ihren 7. Geburtstag feierte – ihr Opi Friedrich Briest schenkte ihr zusammen mit der Plakette das Fohlen „Bella Butterblume“, das 23,5 Punkte erhalten hat.

Bestes Hengstfohlen der Schau wurde mit 25 Punkten – wie berichtet, das gleich als Erstes an diesem Schautag auf der Fläche an der Reithalle vorgestellte Fohlen von Karl-Friedrich Peters.

Bilder „Don Jago“ heißt dieses Hengstfohlen von Friedrich Briest (rechts), Steffen Schwarzlose übernahm die Vorstellung im Ring. Der Züchter...



Volker Falke aus Schollene, der zusammen mit seiner Frau Sabine Pferde züchtet, mit ihrem noch namenlosen Hengstfohlen, die Mutter heißt...



Das bestes Stutfohlen, „Zannabell“, stammt aus dem Stall von Holger und Simone Voigt aus Schönhausen. Es hat stolze 25,5 Punkte von den beiden Preisrichtern Antje Lemke, Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg/Anhalt, und Henning Frewert, stellvertretender Landstallmeister in Neustadt/Dosse, erhalten.

Ein halbes Pünktchen weniger gab es für „Bibi“ von Victoria Voigt-von Katte aus Schönhausen, die mit ihrem Stutfohlen somit ebenfalls zum Championat am 18. Juli nach Neustadt/Dosse fahren darf.

Viertes Championatsfohlen im Bunde ist „Lina“ von Peter Schulz aus Schmetzdorf.