Die Abstimmung kann beginnen: Aus 34 Vorschlägen für beliebte Freizeitaktivitäten im Elb-Havel-Winkel werden die besten zwölf gesucht.

Elb-Havel-Winkel l Radtouren, Bootsfahrten, Museums-, Kloster- und Kirchenbesuche, Baden, Bowlen, Kutschfahrten, Campen, Erlebnisfischen, Buttern und Seilern, historische Führungen, Wandern, Brauereiführungen – all das und noch viel mehr hat der Elb-Havel-Winkel zu bieten. Das soll bekannter gemacht und getestet werden. Deshalb haben die Tourismusbeauftragten aus Havelberg und Schönhausen gemeinsam mit dem Leader-Management für dieses Jahr die Freizeitspione ins Leben gerufen.

Im Juni hatten sie zur Nominierung der beliebtesten Freizeitaktivitäten und -ziele in der Region aufgerufen. 34 Vorschläge sind eingegangen. „Wir freuen uns über die vielen Nominierungen. Mit so einer Vielzahl an Freizeittipps hatten wir gar nicht gerechnet. Aber das zeigt auch, wie viel Erlebnispotenzial in unserer Region steckt.“ sagt Marina Heinrich, Kultur- und Tourismusbeauftragte der Hansestadt Havelberg.

"Bowling fetzt"

Zu den Vorschlägen gehören zum Beispiel geführte Touren und Kanulehrgänge in Garz mit Berlin Outside, vorgeschlagen von Wolfgang aus Garz, eine Bootstour auf der Havel zwischen Rathenow und Havelberg, die Angela aus Rathenow nominiert hat. Außerdem schlägt sie einen Besuch der Badestelle in Kamern vor. „Bowling fetzt“ hat Marco aus Berlin geschrieben und die Bowlingbahn im Landguthotel in Klietz vorgeschlagen. Annerose aus Käcklitz schickt den Reiterhof Kuhn ins Rennen, der Schnupperkurse für zwei- oder vierspännige Kutschfahrten im Angebot hat. „Ein wirkliches Erlebnis, einmal selbst die Zügel in die Hand zu nehmen. Und die Landschaft ist einfach unbeschreiblich.“

Radtouren wurden gleich fünfmal vorgeschlagen: Auf dem Altmarkrundkurs von Havelberg nach Kamern von Arno aus Kamern, auf dem Deich mit Rast an der Erinnerungsstätte „Fischbecker Deichbruch“ von Anke vom Schönhauser Damm, eine Runde um den Schollener See von Birgit aus Rathenow, eine Radrundtour von Sandau aus mit Familie Hellwig, nominiert von Wolfgang aus Sandau, sowie eine Fahrt auf dem Havel-Radweg von Rathenow nach Havelberg, die Irina aus Berlin gefällt.

Am Montag, 15. Juli, startet das große Voting im Internet. Wichtig: Jeder hat eine Stimme. Unter den 34 Nominierungen kann bis zum 10. August ausgewählt werden. Auf den Webseiten www.elbhavelwinkel.com, www.havelberg.de oder www.leader-elbe-havel.de gibt es genauere Informationen zu den Vorschlägen und einen Link zur Abstimmung. Gesucht werden die zwölf beliebtesten Freizeitangebote aus dem Elb-Havel-Winkel.

„Die Nominierungen zeigen, dass besonders der Wassersport und das Radeln bei den Besuchern und Bewohnern im Elb-Havel-Winkel hoch im Kurs stehen. Aber wir haben auch außergewöhnliche Angebote wie zum Beispiel das Erlebnisfischen, den Schnupperkurs im Gespannfahren oder das Haus der Flüsse, die es so andernorts nicht gibt. Das kommt scheinbar auch überregional gut an. Ich bin froh, dass die Bürger über die zwölf beliebtesten Angebote entscheiden. Ich könnte bei den tollen Nominierungen nur schwer eine Auswahl treffen,“ sagt Jenny Freier, Tourismusbeauftragte der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land.

Im Spätsommer gehen die Freizeitspione dann auf Erkundungstour. Wie bereits im vergangenen Jahr als Küchenspione wollen die drei gemeinsam mit sogenannten Influencern die beliebtesten Aktivitäten und Einrichtungen im Elb-Havel-Winkel „ausspionieren“. „Der Blogger oder die Bloggerin werden auf ihren Blogs und Social-Media-Auftritten im Internet berichten und damit die tollen Orte und Einrichtungen im Elb-Havel-Winkel bewerben“, so Leader-Manager Björn Gäde. Die drei Angebote, die bei den Bloggern am besten ankommen, werden noch einmal besonders ausgezeichnet.