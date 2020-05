Über 20 Freiwillige waren am Mittwoch dem Aufruf des Gemeinderates zum Arbeitseinsatz am Kamernschen Badestrand gefolgt. Foto: Ingo Freihorst

Eine schöne Nachricht wurde auf der Ratssitzung in Kamern verkündet: Ein Vergnügungspark ist den ganzen Sommer über zu Gast.

Kamern l Vom 1. Juni bis Ende August baut ein Schaustellerbetrieb auf der Wiese am Badestrand einen kleinen Vergnügungspark auf, unter anderem mit Ketten- und Kinderkarussell sowie Autoscooter. Darüber informierte Bürgermeister Arno Brandt, eine Vereinbarung werde dazu vorbereitet.

Über 20 Freiwillige waren zudem am Mittwoch dem Aufruf des Gemeinderates gefolgt und bereiteten die Badestelle am See auf die anstehende Saison vor. Bürgermeister Arno Brandt und Gemeindearbeiter Werner Bioletti halfen beim Säubern des Areals mit schwerer Technik, so ging die Arbeit rascher von der Hand. Aus dem Flachwasserbereich wurden allerhand vermoderte Pflanzen herausgeharkt, zudem wurden die Kanten des Sandstrandes gesäubert und überall der Wildwuchs entfernt.

Nach Pfingsten wird ein neues Spielgerät – eine Kletterspinne – aufgebaut. Der Sanitärtrakt unterm Jugendklub bleibt weiterhin wegen hoher Auflagen – wie mehrmals täglich desinfizieren und auf Einhaltung der Abstandsregeln achten – geschlossen.