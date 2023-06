In diesem Jahr konnte die Kamernsche Kirchengemeinde die Erneuerung der Mauer am Friedhof fortsetzen. Innerhalb von zirka zwei Wochen wurde auf etwa 15 Meter Länge die Mauer neu errichtet. Auch der jetzt gebaute Abschnitt passt in das Straßenbild.

Kamern - Die evangelische Kirchengemeinde in Kamern hat mit ihrem Gotteshaus und dem Friedhof ein Kleinod mitten im Dorf. Jetzt waren Handwerker an dem Areal in der Dorfstraße anzutreffen. Die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Friedhofsmauer konnte fortgesetzt werden. Aufgrund von zahlreichen Rissen, defekten und losen Steinen waren letztlich Taten gefragt. Im April wurden Steine für die Maurerarbeiten angeliefert. Innerhalb von gut zwei Wochen haben nun Handwerker

einer Nitzower Baufirma die Mauer auf zirka 15 Meter Länge neu errichtet. In den Abmessungen und in der Gestaltung erscheint sie genauso wie die alte Mauer und fügt sich in das Straßenbild von Kamern ein.