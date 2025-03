Was der Schönhauser Jugendtreff so alles anbietet, erfuhren jetzt zwei Grundschulklassen bei einem Schnupper-Besuch.

Jugendarbeit in Schönhausen

Schönhausen - Seit einigen Jahren schon hält Livia Bolle den Jugendklub in Schönhausen dank finanzieller Unterstützung der Gemeinde offen. Doch ließ das Interesse der Kinder und Jugendlichen an Klubbesuchen im Zuge der Corona-Pandemie nach. Sie mussten sich damals wegen des Virus zu Hause isolieren und saßen oftmals stundenlang vor dem Computer – das hält leider bei etlichen noch immer an.