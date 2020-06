Das war kein normal ablaufendes Meeting des Havelberger Rotary Clubs zum jährlichen Wechsel der Präsidentschaft im ArtHotel.

Havelberg l Es ging mit so manchen Besonderheiten einher. Die Partner/innen der Mitglieder waren zu dem Höhepunkt mit eingeladen, an den Tischen musste jedoch auf die Einhaltung der Abstandsregelung geachtet werden.

Präsident in Quarantäne

Eine echte feierliche Atmospäre kam schon aus diesem Grund nicht auf, ein weiterer war, dass Präsident Alf Kohlhaus nicht anwesend sein konnte, um sein Amt persönlich an seine Nachfolgerin, Vizepräsidentin Susanne Swiderski, zu übergeben. Denn er befindet sich zu Hause in Nitzow seit einigen Tagen in zweiwöchiger Quarantäne, nachdem er auf seiner Arbeitsstelle in Berlin zu einem Kollegen Kontakt hatte, dessen Corona-Test einen positiven Befund ergab.

Video-Chat eingerichtet

So ganz abwesend war Alf Kohlhaus zum Meeting dann aber doch nicht, per Video-Chat wurde er zugeschaltet. Alle Anwesenden konnten ihn, und auch seine Frau Regina, auf einem Großbildschirm sehen und hören. Unter anderem dankte er allen Mitgliedern für die gute Arbeit im zurückliegenden Rotary-Jahr und wünschte Susanne Swiders­ki einen gelungenen Amtsantritt als neue Präsidentin. Im Auftrag von Alf Kohlhaus überreichte ihr Kurt Kubat die Amtskette.

Bilder Kurt Kubat (rechts) oblag es, im Auftrag von Alf Kohlhaus der bisherigen Vizepräsidentin Susanne Swiderski die Amtskette für die Präsidentschaft zu...



Erste Präsidentin seit 1992

In der Geschichte des Havelberger Rotary Clubs, der seit Ende 1992 besteht, hat es das bisher noch nicht gegeben: Erstmals übernahm eine Frau nun die Präsidentschaft. „Ich bin unglaublich stolz, in diesem Jahr das Amt der Präsidentin für unseren Club zu übernehmen“, sagte Susanne Swiderski, die als Notarin in der Domstadt arbeitet, in ihrer Antrittsrede.

Leseprojekt an Schulen wird fortgeführt

Für die Zeit ihrer Präsidentschaft hat sich Susanne Swiderski eine ganze Reihe von Aufgaben gestellt, die sie zusammen mit den Mitgliedern verwirklichen möchte. Dazu zählt die Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen in der Region sowie der Kinder- und Jugendarbeit, zum Beispiel im Sport und im wissenschaftlichen Bereich (Havelberger Schülerinstitut) oder das Schulprojekt „Lesen lernen – Leben lernen“, bei dem Kindern von der 1. bis zur 7. Klasse die Möglichkeit gegeben wird, ein eigenes Buch zu bekommen und darin zu lesen. „Dieses Projekt wollen wir auch im neuen Rotary-Jahr an Schulen in der Havelberger Region fortführen“, kündigte die neue Präsidentin an. Und natürlich soll das traditionelle Rotex-Treffen mit rund 100 Jugendlichen aus allen Teilen der Welt, das in diesem Jahr leider coronabedingt abgesagt werden musste, wieder auf der Spülinsel in Havelberg stattfinden.

Jugendaustausch ist wichtig

Aber sie hat auch neue Projekte im Blick, unter anderem „den Aufbau einer Zusammenarbeit mit dem Gymnasium in Havelberg, um den Schülern die Möglichkeit zu eröffnen, mehr über bestimmte Berufe zu erfahren und Kontakte aufzubauen“. Auch im Hinblick auf den internationalen Jugendaustausch des Clubs, der unbedingt wieder mehr angekurbelt werden müsse.

Online-Meetings sind denkbar

Was den Club selbst betrifft, denkt die Präsidentin nach zehn in diesem Jahr coronabedingt ausgefallenen Meetings daran, Möglichkeiten alternativer Meeting-Formen für die rotarische Arbeit zu nutzen. Online-Meetings beziehungsweise die Online-Teilnahme an Konferenzen und Schulungen nannte sie als Beispiele.