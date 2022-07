Fünf Lücken im Altdeich bei Sandau

Sandau - Anstehen ist derzeit angesagt auf der Baustelle am Elbdeich kurz vor Sandau – das Areal ist unter den Bewohnern der Elbestadt auch als Bewässerung bekannt: Laster an Laster wartet an der planierten Stelle, wo einst der Altdeich verlief, auf seine Beladung. Da wenig Platz ist, muss rangiert werden: Der vom Bagger vollgeladene Lkw stößt zurück, damit der nächste nachrücken kann, der lässt wiederum Platz für die Abfahrt des Vorgängers. Die anfangs am Deich entlangführende Baustraße biegt über den neuen Deich zur B 107 ab, welche in dem Bereich deshalb ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer aufweist. Seit kurzem ist übrigens die gesamte Strecke zwischen Sandau und Wulkau nur noch mit diesem Tempolimit befahrbar, da der straßenbegleitende Radweg saniert wird und die Radfahrer auf die Straße ausweichen müssen.