Fünf neue Azubis lernen bei Kiebitzberg in Havelberg

Das sind die fünf neuen Auszubildenden in den Betriebsstätten des Kiebitzberg-Unternehmens in Havelberg. Hinten, von links: Lucian Benneckendorf aus Sandau, Leo Sonnenberg aus Warnau und Fabian Winter aus Nitzow; vorne, von links: Lukas Schmidt aus Goldbeck und Ludwig Mantei aus Magdeburg.

Havelberg - Fünf junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren hat die Kiebitzberg-Gruppe Havelberg am Montag als neue Auszubildende begrüßt. Sie werden in allen drei Betriebsstätten des Unternehmens in der Domstadt tätig sein. Und zwar jeweils zwei auf der Schiffswerft sowie in den Möbelwerkstätten und einer im ArtHotel.