Barbara Bleis brachte in Schönhausen ebenfalls ein Schild mit dem Hinweis auf ihr „Ladepünktchen“ an.

Elbe-Havel-Land - In sechs Orten der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land stehen inzwischen Ladesäulen für Elektrofahrräder. Und zwar an den Kirchen in Sandau und Schönhausen, auf dem Campingplatz in Schönfeld, an den Badestellen in Klietz und Kamern – wobei diese beiden Säulen zwischenzeitlich schon beschädigt wurden – sowie im Schollener Ortszentrum. Jetzt gab es Zuwachs.

Dabei handelt es sich um die „Ladepünktchen“, ein Lade-Service-Netzwerk, dessen Ursprung im niedersächsischen Wendland liegt. Der Altmark-Macher-Verein hat diese gute Idee für unsere Region übernommen und war dazu auch an Jeanett Czinzoll herangetreten, welche in der Verbandsgemeinde für den Tourismus zuständig ist.

Strom tanken für 40 Cent

Inzwischen gibt es auch zwischen Elbe und Havel sechs solcher „Ladepünktchen“, wo man gegen eine Spende von etwa 40 Cent sein E-Bike an einer Innen- oder Außen-Steckdose aufladen kann. Hier sind es vor allem die Bettenanbieter, welche sich beteiligen.

Ein entsprechendes Schild weist an den Objekten auf die Lademöglichkeit hin. Mit im Boot sind Sigrid und Wolfgang Hellwig aus Sandau, welche im Wulkauer Weg Gästezimmer anbieten, Barbara Bleis aus Schönhausen mit ihrer Ferienwohnung namens „Schön Hausen“ in der Müntzerstraße, Uwe Schindler, der in Kamern am Weg zum See die Bungalow-Anlage „Seeperle“ betreibt, Hotelier Maik Kleinod aus Klietz mit seinem „Seeblick“ sowie Norbert Kuhn, welcher in Neuermark-Lübars einen Reiterhof mit Pension besitzt.

Ladepünktchen ergänzen Infrastruktur für Radler

Anbieten können solche Ladepünktchen aber auch Einrichtungen, Kirchen, Touristinformationen, Einzelhändler, Bürger oder Vereine – also Jedermann. Melden kann man sich bei den AltmarkMachern oder bei Jeanett Czinzoll. Mit angemeldet hat sich zum Beispiel auch der Imbiss auf dem Kamernschen Campingplatz, wo aber erst noch die technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Hier existiert bereits eine Handyladestation.

„Die Ladepünktchen bilden eine Ergänzung zu den hochwertigeren Ladesäulen“, berichtet Jeanett Czinzoll. Finden kann man deren Standort auch auf der Internetseite „Elb-Havel-Winkel“ der Verbandsgemeinde, welche vor allem für Touristen gedacht ist. Auf der Startseite geht man dazu in der oberen Leiste auf „Urlaub“ und findet hier das Untermenü „Radwege“, wo alle Lademöglichkeiten aufgelistet sind. Zu finden sind die Ladestationen auch auf der Altmark-App.