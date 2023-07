Etwa 190000 Euro stellt die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in diesem Jahr für den Kauf neuer Einsatzbekleidung für die Feuerwehren zur Verfügung. In Klietz erfolgte jetzt die Anprobe.

Elbe-Havel-Land - Die Fahrzeughalle der Klietzer Wehr, in der ansonsten das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter stehen, wurde am Freitag und Sonnabend zur „Umkleidekabine“: Auf langen Tischen lagen diverse Uniformen in verschiedenen Farben wie Olivgrün oder Gelb. Aber auch marineblaue Bekleidung war zu sehen.

Letztere erhalten diejenigen Aktiven, die schweren Atemschutz anlegen dürfen. Diese Bekleidung schützt zwar besonders gut vor Hitze – eignet sich aber weniger für die Bekämpfung von Wald- und Wiesenbränden unter glühender Sonne. Oder für Verkehrsunfälle beziehungsweise die Beseitigung von Sturmschäden.

Viele bekommen zwei Uniformen

Weshalb die Verbandsgemeinde die Aktiven künftig mit teils zwei Uniformen ausstatten wird: Alle jene, die Atemschutz tragen dürfen, bekommen die marineblaue Uniform mit reflektierenden Streifen sowie eine leichtere Uniform für die technische Hilfe, welche zudem für Vegetationsbrände geeignet ist. Diese in Rot gehaltene Uniform bekommen auch alle anderen Aktiven – Rot als Signalfarbe sorgt beim Einsatz zum Beispiel bei Verkehrsunfällen für eine bessere Sichtbarkeit. Unterteilt waren die Uniformen zudem in die für Männer und die für die weiblichen Aktiven.

In den Uniformen waren Maßbänder eingenäht, an denen man die Arm- und Beinlänge oder den Bauchumfang ablesen konnte. So bekommt jeder Aktive eine maßgeschneiderte Uniform.

Jürgen Heitepriem aus Klietz bei der Anprobe der leichten TH-Uniform - diese wird dann allerdings rot sein. Foto: Ingo Freihorst

Geschäftsführer Alexander Lohf von der Firma Genius aus Lützen bei Leipzig, der bei den Bekleidungsstücken Maß nahm, hat die Uniformen selbst mitentwickelt. Bei den Atemschutzträgern ist ein Gurtsystem integriert, der normalerweise 1200 Gramm schwere und 60 Zentimeter lange Haltegurt samt Karabiner wiegt hier nur noch 500 Gramm. An diesem kann sich der Aktive im Notfall selbst abseilen – und das auch noch mit einer Hand. Oder aber von anderen Kameraden aus der Gefahrenzone gezogen werden.

An der Seite der Jacke hängt ein Adapter, an dem Halter für die Axt, für eine Trinkflasche oder für ein Paar Schutzhandschuhe angebracht werden können.

200 Uniformen in diesem Jahr

In Klietz wurden nicht nur die Maße der einheimischen Aktiven abgenommen, sondern auch jene von den Feuerwehrleuten aus Schönhausen, Schollene, Kamern und Sydow. Insgesamt sollen dieses Jahr um die 140 Bekleidungssätze für die technische Hilfe sowie 60 für die Atemschutzträger bestellt werden, einiges geht zudem in die Kleiderkammer nach Wust. Ausgelöst wird die Bestellung nach dem 18. August, dann wird nochmals Maß bei all jenen genommen, welche am Wochenende verhindert waren.

Produziert wird die Bekleidung in Tschechien in Ostrava. In den beiden Firmen dort arbeiten 120 Angestellte. Für die Fertigung eines Satzes Atemschutzbekleidung werden 1200 Minuten benötigt, für die leichtere rote Uniform sind es 650 Minuten.

Die Lieferzeit beträgt 14 bis 16 Wochen, die Aktiven können sich also noch in diesem Jahr auf die Uniformen freuen. Die alten Sachen werden gewaschen und in der Kleiderkammer in Wust eingelagert. Sie dienen als Ersatz, wenn die neue Uniform gereinigt wird, was einmal im Jahr erfolgen soll. Geplant ist, dass bis 2025 alle Wehren der Verbandsgemeinde mit neuen Uniformen ausgestattet sind.