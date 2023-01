Schönhausen - In dieser Woche stoben die Funken unterhalb der Bahnbrücke der B107 bei Schönhausen: Ein Schleifzug der Bahn schliff auf der Strecke Berlin-Hannover sowie auf dem Gegengleis die Schienen der beiden Weichen, welche sich in diesem Bereich befinden. Gleiches geschah in der Nacht zuvor an der Brücke nahe dem Schönhauser Damm. Erst tritt ein Hobel in Aktion, danach wird geschliffen. Zuvor müssen die Weichen noch entsprechend vorbereitet werden – etliches wird dazu abgebaut.

