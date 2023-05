Schwimmen, Radfahren, Laufen Für den Hafentriathlon in Havelberg sind rund 200 Sportler angemeldet

Schwimmen, Radfahren, Laufen – in diesen drei Disziplinen wetteifern Sportler am 3. Juni wieder in Havelberg. Oder sie nehmen einfach nur aus Spaß an der Freude teil.