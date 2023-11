Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt in Havelberg laufen. Anbieter von weihnachtlichen und winterlichen Dingen können sich noch melden.

Für den Weihnachtsmarkt in Havelberg sind Händler noch gefragt

Die Havelspatzen eröffnen auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt in Havelberg.

Havelberg. - Die Vorbereitung und Organisation des Havelberger Weihnachtsmarktes liegt auch in diesem Jahr wieder in den Händen der Stadtverwaltung. Silke Lisges vom Ordnungsamt hat schon einige Händler und Programmpunkte für die Markttage vom 8. bis 10. Dezember organisiert. Unterstützt wird sie von der Touristinformation.

Bands spielen am Abend

Für die beiden Abende stehen die Gäste fest: Am Freitagabend spielt ab 18 Uhr die Havelberger Band „Dein Puls“. Für Sonnabend wurde die Partyband „Grand Central Berlin“ verpflichtet. Zum Start des Weihnachtsmarktes am Freitag um 14 Uhr erfreuen mit den Havelspatzen traditionell die Jüngsten das Publikum. Kurz vorher fährt der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten vor und holt den Bürgermeister zur Eröffnung ab. Der gute Alte ist täglich um 16 Uhr auf dem Markt und beschenkt Kinder, die für ihn ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen. Zum Abschluss sind am Adventssonntag die Bläser von „Hornconn.22“ unter der Leitung von Simeon Simeonov zu erleben.

Schüler bieten Waffeln und Crepes an

Für das Weihnachtsprogramm für die Kinder am Samstagnachmittag ist Silke Lisges noch auf der Suche. Ebenso können sich bei ihr oder auf der Stadtinternetseite noch Händler melden. Außer Strickwaren ist alles gefragt, was zum Winter und zur Weihnacht passt. Auch für das kulinarische Angebot ist noch Kapazität vorhanden. 13 Hütten werden wieder aufgebaut – und eine neue Bühne. Gemeldet haben sich bisher zum Beispiel Anbieter mit Holzarbeiten, Strickwaren, die 11. und die 12. Klasse mit Waffeln, Crêpes und Flammkuchen sowie Händler mit Glühwein, Grünkohl und Knacker Der Weihnachtsbaumverkauf ist wieder geplant. Kinder können sich auf Rätselspaß freuen.

Um Entenangeln, Kinderkarussell, Losbude und Süßwaren kümmern sich zwei Schausteller aus Tangerhütte und der Prignitz. Der Weihnachtsmann reist dieses Mal aus Sandau an, berichtet Silke Lisges. Für Informationen und Fragen ist sie unter 039387/76553 im Rathaus zu erreichen.