Interview Für Havelberg sieht der Bürgermeister den Tourismus weiterhin als Chance

2021 war für Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski (parteilos) ein besonderes Jahr. Es war sein letztes ganzes Jahr in diesem Amt, am 1. Juni 2022 beginnt sein Ruhestand. Hier sein Blick auf das Jahr und das, was in der Hansestadt in den nächsten Monaten zu erwarten ist.