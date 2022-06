Für Havelberger Pioniere rechnet der Kommandeur mit mehr Einsätzen

Havelberg - Während Corona in den vergangenen zwei Jahren einen Schwerpunkt in der Arbeit des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg gesetzt hat, geht Kommandeur Oberstleutnant Steffen Harloff davon aus, dass die Amtshilfe nach und nach zurückgefahren wird. Stattdessen rechnet er angesichts des Krieges in der Ukraine mit mehr Einsatzkräften in Litauen und möglicherweise weiterer Nato-Übungstätigkeit, die die Stärke des Bündnisses zeigt.