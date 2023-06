Für das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Neubrandenburg in Havelberg ist der Kartenvorverkauf gestartet. Auch am Mittwoch, 7. Juni, verkaufen Soldaten die Tickets.

Für Sommerkonzert am Dom in Havelberg ist der Kartenvorverkauf gestartet

Anne Glimm aus Schollene freut sich bereits auf das Sommerkonzert am Dom, für das sie am Dienstag bei Soldaten des Panzerpionierbataillons die Karten gekauft hat.

Havelberg - Das Interesse an den Karten für das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Neubrandenburg in Havelberg ist groß. Zum Start des Kartenvorverkaufs am Dienstag im Paradiessaal am Dom sicherten sich viele Musikfreunde bereits ihre Tickets. Bis zum Abend waren bereits 94 Karten verkauft.