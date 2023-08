Sie sind fast nicht zu übersehen. In den vergangenen Wochen sind unter anderem in Klietz und Havelberg „Markierungen“ vom HSV und vom 1. FCM aufgetaucht.

Fußballvereine müssen für Schmierereien in Havelberg und Klietz herhalten

Diese beschmierten Verteilerkästen befinden sich unmittelbar am Havelberger Busbahnhof.

Havelberg - Seit mehreren Tagen zeigen sich Verteilerkästen in Havelberg besprüht. In einem Artikel unglücklich beziehungsweise falsch wiedergegeben worden ist dazu am Sonnabend eine Aussage von Rainer Pieper von den Havelberger Stadtwerken. Es hat Reaktionen darauf gegeben.